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В Бельгии сообщили о предотвращении теракта

20:26
  • четверг
  • 04 мая 2023

Задержаны семь человек

Агентство Belga сообщило со ссылкой на прокуратуру, что полиция Бельгии задержала семерых подозреваемых в подготовке теракта.

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Как уточняется в заметке, сотрудники правоохранительных органов провели девять обысков в нескольких городах Западной и Восточной Фландрии.

Где и как именно задержанные намеревались устроить теракт, не раскрывается. На радары спецслужб они попали, когда пытались достать оружие.

Также стало известно, что все семь человек являются сторонниками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Преступников могут обвинить по статьям об участии в террористической деятельности, покушении на убийство и подготовке к теракту.

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