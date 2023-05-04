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Финляндия отказалась помогать Украине в ущерб себе

20:41
  • четверг
  • 04 мая 2023

Оружие будет, но все запросы Киева Хельсинки удовлетворять не собирается

Власти Финляндии продолжают готовить очередной, 16-й по счету, пакет военной помощи Украине. Такое заявление сделал в четверг, 4 мая, финский министр обороны Антти Кайкконен.
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Глава оборонного ведомства заверил, что даже если переговоры о формировании нового правительства Финляндии затянутся до середины июня, это не отменит очередной пакет финской помощи Украине.

Министр не стал раскрывать содержание нового пакета военной помощи, но охарактеризовал его как "жесткий".

Вместе с тем Кайкконен заявил, что помощь Украине не должна ставить под угрозу собственную обороноспособность Финляндии. Этим он объяснил отправку Киеву не тех танков, на которых настаивали украинские власти, сообщает "Интерфакс".

Ранее финский лидер Саули Ниинистё заявил, что его страна не станет передавать Украине свои истребители, поскольку они нужны ей самой. Политик отказал Киеву в боевых самолетах после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, побывавшим в Финляндии. Ниинистё подчеркнул, что Финляндии "сейчас нужна сильная безопасность", поэтому Киев может не рассчитывать на истребители от Хельсинки.

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