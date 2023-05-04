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Турция анонсировала новую встречу сторон зерновой сделки

21:01
  • четверг
  • 04 мая 2023

Соглашение перестанет действовать 18 мая, но договоренности о его продлении пока нет

Переговоры по зерновой сделке между представителями России, Турции, Украины и ООН пройдут в Стамбуле 5 мая. Об этом в четверг, 4 мая, рассказали в турецком Министерстве обороны.

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В ведомстве уточнили, что речь идет о переговорах на техническом уровне. Другие подробности министерство не привело, сообщает ТАСС.

Российская и украинская стороны пока не подтверждали эти сообщения.

Срок действия черноморской продовольственной инициативы истечет 18 мая. Россия скептически оценивала перспективы пролонгации соглашения, поскольку в части экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений оно так и не работает.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сделал России, Украине и Турции предложение по улучшению черноморской продовольственной инициативы. Он не стал уточнять, в чем именно заключается его предложение, однако отметил, что Кремль его изучит и даст ответ.

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