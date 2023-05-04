Небензя предрек скорый закат "миру по-американски"

Вопрос в том, как будет выглядеть новая система международных отношений, заявил дипломат

Западное доминирование, известное как "мир по-американски", идет к закату. Такое заявление сделал в четверг, 4 мая, постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что действия США и их союзников по созданию русофобского, националистического и неонацистского образования на российской границе спровоцировали глубинный кризис системы международных отношений. При этом западные политики утверждают, что якобы Россия проявила неспровоцированную агрессию.

Новый мир не будет однополярным, но остается вопрос, "куда мы дрейфуем", цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что США любым способами пытаются обеспечить свое доминирование, а те, кто громче всех кричит о верховенстве права, в конфликте с Россией плюет на воспеваемые ценности.

Президент России Владимир Путин, выступая на московской конференции по международной безопасности, напомнил, что США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам.

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