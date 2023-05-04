ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Небензя предрек скорый закат "миру по-американски"

21:20
  • четверг
  • 04 мая 2023

Вопрос в том, как будет выглядеть новая система международных отношений, заявил дипломат

Западное доминирование, известное как "мир по-американски", идет к закату. Такое заявление сделал в четверг, 4 мая, постпред России при ООН Василий Небензя.
МИД призвал мировое сообщество осудить попытку атаки на Кремль

Дипломат подчеркнул, что действия США и их союзников по созданию русофобского, националистического и неонацистского образования на российской границе спровоцировали глубинный кризис системы международных отношений. При этом западные политики утверждают, что якобы Россия проявила неспровоцированную агрессию.

Новый мир не будет однополярным, но остается вопрос, "куда мы дрейфуем", цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что США любым способами пытаются обеспечить свое доминирование, а те, кто громче всех кричит о верховенстве права, в конфликте с Россией плюет на воспеваемые ценности.

Президент России Владимир Путин, выступая на московской конференции по международной безопасности, напомнил, что США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Василий Небензя
Василий Небензя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.