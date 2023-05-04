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Мадуро позвонил Путину

21:41
  • четверг
  • 04 мая 2023

Политики обсудили недавнюю атаку Киева на Кремль

Президент России Владимир Путин провел по телефону разговор с главой Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро.

Венесуэльский политик вновь решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России.

Наряду с этим Путин и Мадуро поднимали некоторые вопросы сотрудничества двух государств в торговле и энергетике, сообщается на официальном сайте Кремля.

Два украинских дрона пытались ударить по Кремлю в ночь на 3 мая, но потерпели неудачу — их сбили российские силы противовоздушной обороны. Москва предупредила Киев о готовности дать адекватный ответ тогда, когда сочтет нужным.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, однако Киев отказывается признать свою ответственность за попытку атаки Кремля беспилотниками.

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