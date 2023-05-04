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Над Киевом сбит беспилотник

22:01
  • четверг
  • 04 мая 2023

Официальных заявлений со стороны властей Украины пока не поступало

Украинская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат в небе над Киевом. Его принадлежность официально не установлена.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, в украинской столице звучали взрывы и вспыхнул пожар. Он объяснил это падением обломков дрона, но никаких подробностей не сообщил.

В интернете распространяют кадры очевидцев событий, на которых видна работа украинской системы ПВО и горящий дрон. Его обломки падают на землю в черте города.

Официальных заявлений со стороны властей Украины пока не поступало.

Россия ранее предупреждала Украину, что готова дать адекватный ответ на предпринятую Киевом попытку теракта в Москве. В ночь на 3 мая в небе над Кремлем были сбиты два украинских беспилотника. При этом Украина отказывается признать свою ответственность за случившееся.

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