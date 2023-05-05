Российские танки Т-80 прикрывают подразделения ВДВ в зоне СВО

Десантники продолжают уничтожать украинских националистов

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-80, которые прикрывают подразделения ВДВ в зоне спецоперации.

Десантники продолжают уничтожать украинских националистов на артёмовском направлении. В одном из зданий в жилом секторе радикалы обустроили хорошо укреплённый опорный пункт, его обнаружили при помощи беспилотника и сразу же передали координаты командованию.

Экипаж Т-80 оперативно выдвинулся в указанный район и точным огнём ликвидировал противника. Выполнив задачу, танкисты оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь радикалов.

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