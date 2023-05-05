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Выявил группу радикалов: новые подвиги российских военных

08:44
  • пятница
  • 05 мая 2023

Бойцы проявили мужество

Новые данные о подвигах наших военных, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.

Группа гвардии сержанта Романа Першенкова обнаружила украинских диверсантов. Они пытались подобраться к позициям наших военных. Несмотря на численное преимущество противника, Роман принял решение атаковать и прицельным огнём лично ликвидировал троих неонацистов.

Гвардии младший сержант Василий Джашеев в составе группы десантников освобождал один из населённых пунктов. В ходе боёв Василий выявил местоположение большой группы радикалов. Несмотря на превосходящие силы, принял решение атаковать врага и вместе с сослуживцами нанёс ему поражение.

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