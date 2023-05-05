Футбольные фанаты устроили массовую драку после победы "Наполи"

Разгонять ее пришлось полицейским

Громкая победа футбольного клуба "Наполи" в матче с "Удинезе" на чемпионате Италии закончилась настоящим побоищем на стадионе.

Фанаты "Наполи", которые ожидали этой победы целых 33 года, после окончания матча не смогли сдержать эмоций и начали шумно радоваться успеху прямо на футбольном поле - это совершенно не понравилось болельщикам проигравшей команды. Разгонять участников массовой драки пришлось полицейским.

А в Неаполе получение третьего в истории футбольной команды чемпионского титула отметили грандиозным фейерверком. Буквально все жители города вышли на улицы, чтобы поздравить друг друга с долгожданной победой.

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