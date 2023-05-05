В селе Успенка под Тюменью огонь повредил 18 строений

Людей эвакуировали

Четвертый высший уровень пожарной опасности установлен в ряде районов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Всю минувшую ночь спасатели ликвидировали крупное возгорание в селе Успенка Тюменской области.

Лишь к утру удалось локализовать пожар на площади в 4 тысячи квадратных метров. Огнем повреждены не менее 18 строений и примерно тысячу домов удалось спасти.

Людей эвакуировали в пункты временного размещения. Огонь пришел в село накануне - из-за сильного ветра лесной пожар перекинулся на дома. В населенном пункте действует режим ЧС, на место прибыл губернатор Тюменской области и представители прокуратуры.

Ущерб, нанесенный природным пожаром, подсчитывают и в Челябинской области - там пламя с горящего поля за считанные минуты распространилось по садоводческому товариществу. Сгорело множество домов и хозяйственных построек.

В Хабаровском крае ситуация также непростая и ухудшается буквально с каждой минутой - всего за неделю площадь природных пожаров в регионе увеличилась вдвое.

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