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ВКС разбомбили лагерь с иностранными инструкторами в Черниговской области

08:28
  • пятница
  • 05 мая 2023

Также уничтожены две диверсионно-разведывательные группы

Российская авиация нанесла удар по иностранным инструкторам украинских войск в Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, пишет РИА Новости.

По его словам, удар был нанесен по пункту временной дислокации в районе населенного пункта Лизуновка Черниговской области. Также обстрелу подвергся личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны.

Кроме того, военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений ВСУ на Купянском направлении и районе Стельмаховки в ЛНР.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса. В октябре прошлого года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав страны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что против России задействованы боевой потенциал и возможности практически всех стран НАТО. По его словам, Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству — незамедлительно были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников.

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