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"Ничто не вечно под луной": Небензя предупредил о крахе доллара

09:01
  • пятница
  • 05 мая 2023

При этом рубль сейчас демонстрирует устойчивость

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о стремлении стран избавиться от долларовой зависимости. Так, продолжается процесс перехода во взаиморасчетах на местные валюты.
Над США нависла реальная угроза дефолта: что важно знать

"Как видите, ничто не вечно под луной, и когда-нибудь и доллар уступит место другой, более надежной валюте", - подчеркнул постпред в интервью РИА Новости. Однако он не стал давать прогнозы, когда доллар выйдет из оборота.

При этом, по словам Небензи, российская валюта продемонстрировала устойчивость к потрясениям в условиях санкционного давления. Москва в данной ситуации не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, отметил постпред России при ООН.

Ранее Минфин США предупредил, что Вашингтон столкнется с дефолтом уже к началу лета, если американский Конгресс в очередной раз не повысит лимит госдолга. Еще в январе в США отмечали, что потребуется применение "экстраординарных мер" во избежание дефолта.

Накануне Небензя заявил, что западное доминирование, известное как "мир по-американски", идет к закату.

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Василий Небензя
Василий Небензя
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