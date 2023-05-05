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Крупные природные пожары возникли в Тюменской и Челябинской областях

11:36
  • пятница
  • 05 мая 2023

Тушение осложняет жаркая погода и сильный ветер

Крупный природный пожар бушевал этой ночью в селе Успенка Тюменской области. Пламя охватило жилые дома, людей эвакуировали в пункты временного размещения. Лишь к утру пожар удалось локализовать. В селе введён режим ЧС. Непростая ситуация и в Челябинской области. Там огонь с горящего поля перекинулся на садоводство.

Обугленные постройки и толстый слой пепла. За несколько часов выгорела целая улица в селе Успенка Тюменской области. Из-за сильного порывистого ветра огонь перекинулся из лесного массива на жилые постройки. Бороться со стихией пожарным помогали и местные жители.

Общая площадь пожара составила около 4 тысяч квадратных метров. Из социальных учреждений эвакуировали постояльцев. В том числе и детей из психоневрологического дома-интерната.

К тушению пожара привлекли более 200 человек, 56 единиц техники и два вертолета. Пламя перекидывалось хаотично. Полностью выгорела лесопилка. Из зоны бедствия пожарные эвакуировали 80 человек. Полностью выгорели 13 домов.

Ночью пожар был локализован. Но в селе Успенка продолжают дежурить пожарные и волонтеры. А прокуратура Тюменской области начала проверку.

Крупные пожары и в Копейском районе Челябинской области. Там сгорели 8 домов. Жители СНТ "Строитель" в одночасье остались без дач. Пожар перекинулся и в поселок Кедровик. Там загорелась трава на площади семи гектаров. Огонь быстро перешел на три садовых дома.

Из-за жаркой погоды и сильного ветра спасателям было непросто. Но пожар все-таки удалось быстро локализовать.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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