Генштаб в Киеве находится в растерянности

Российская авиация нанесла мощные удары по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области. Об этом сообщили в нашем Минобороны. На купянском направлении уничтожены две украинские диверсионные группы. Сорвана ротация неонацистов в Харьковской области.

Уже в первые минуты разведки боем под Угледаром командованию ВСУ стало ясно – полный провал. Националистов встретил такой мощный удар дивизиона реактивных установок, что атака захлебнулась, не успев толком начаться. Целью радикалов были передовые опорные пункты морских пехотинцев в Никольском и Павловке. Но к этой линии обороны не удалось даже приблизиться. Бронетехнику и головной отряд ВСУ, которые появились на окраинах, огнем встретили танки.

По предварительным данным, в этой вылазке ВСУ потеряли до 30 человек. И это еще не окончательные цифры. По позициям, на которые откатились националисты, и сейчас точечно бьет российская бронетехника.

В Артемовске укрепрайоны ВСУ сжигают батареи "Солнцепеков". А вот удар танкистов по высоткам, где у боевиков сидели наводчики артиллерии. Хорошо видно – несколько точных выстрелов и рушится целый пролет. Продвижение спецназа в городе активно прикрывает и авиация.

Залп ракет, выпущенных штурмовым вертолетом, превратил в руины опорный пункт боевиков. Но заканчивать штурм Артемовска российские военные не торопятся. Во-первых, нет смысла захлопывать мышеловку, в которой и так ежедневного гибнет более 500 националистов. А, во-вторых, бои за город буквально сковали 100-тысячную группировку ВСУ на донецком фронте. И пока Артемовск не сдан, генштаб в Киеве просто не знает, что делать. То ли удерживать любой ценой западные кварталы. То ли укреплять позиции в соседнем Краматорске.

А это кадры из Запорожья. Российские бойцы расстреляли из засады отряд националистов. Сожжены танк, два американских броневика и реактивная установка. Сбит и ударный беспилотник ВСУ

Военные говорят - контрнаступление, конечно, будет. Противник ежедневно поднимает в воздух десятки дронов. И в последние недели работы у расчетов ПВО стало намного больше. Хоть каких-то действий от Киева требует и Запад. Но в успехе масштабного наступления ВСУ уже сомневаются многие генералы в Пентагоне и НАТО.

Больше всего иностранцев тревожит численность российской бронетехники в тылу. Всего за два дня на полигоне бойцы успели обкатать, пристрелять, полностью обеспечить боеприпасами и выдвинуть к передовой целую бригаду новеньких Т-72.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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