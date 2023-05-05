Британия признала случаи перепродажи переданного Украине оружия

Скрывть это Киеву становится все сложнее

ЕС изыскивает любые средства, чтобы и дальше накачивать Украину оружием. Еще 2 миллиарда евро решили изъять из фонда для бедных стран. Деньги, которые предназначались для развития инфраструктуры, пустят на производство боеприпасов для Киева. Правда, уверенности в том, что эта мера поможет, на Западе все меньше. Появляются новые подтверждения того, что оружие, предназначенное ВСУ, попадает совсем не в те руки.

Доказательства того, что Украина под шумок отправляет свою многомиллионную военную помощь на "чёрный рынок", западные журналисты публиковали уже давно. Официальный Киев предпочитает хранить молчание, в редких случаях заявляя, что это всё домыслы российской пропаганды.

Но тут уже тревогу забили в британском Минобороны. Оказалось, что оружие, поставляемое Лондоном, в ряде случаев даже рядом не было с линией фронта. Отдуваться за всё ведомство перед интересующимися пришлось младшему министру по делам вооружённых сил Великобритании. Джеймс Хиппи заявил: большинство снарядов и техники до адресата дошли, но, очевидно, сопутствующие риски списывать со счетов не нужно.

Никакой конкретики: сколько оружия не дошло до фронта, или же что именно киевский режим перепродаёт на "чёрный рынок". Но даже без таких ключевых подробностей становится очевидно, что скрывать факт того, что западные гранатомёты и стрелковое вооружение волшебным образом появляются у европейских и африканских боевиков и ОПГ, а не у ВСУ, всё сложнее.

Недостача необходимых боеприпасов лишь на руку Киеву - в таком случае правящему в стране режиму можно не заканчивать свои попрошайнические гастроли. Сейчас в репертуаре - "плач по истребителям F-16". Вот только сами же американские пилоты в беседе с журналистами рассказывают, что подобные самолёты не помогут Украине на поле боя - у них, мол, нет функции малозаметности и в условиях повышенной опасности они полностью проиграют российским системам ПВО, которые их вмиг перехватят.

Западных кураторов при этом абсолютно не волнуют проблемы индейцев - Киев продолжают чуть ли не пинками гнать в контрнаступление. Французская газета Le Figaro выпустила целый материал, где читателям по полочкам разложили, почему так важно не замораживать конфликт на Украине:

"Лучший сценарий, на который может рассчитывать Владимир Зеленский, так это нанести сильный удар первым, чтобы, таким образом, сбить противника с ног хотя бы на время. Союзники увидят возможность победы и потянут руки с ещё большей денежной помощью. На самих союзников в этом случае давление будут оказывать влиятельные круги. И оно пойдёт в нужное русло: не прекращать бои и продолжать кровопролитие. Недавние диверсии, совершённые в тылу русских, способствуют нагнетанию напряжённости как раз с этой целью".

Примечательно, что статья вышла с пометкой "редакционное мнение", то есть всего коллектива главной французской газеты. Пока основные СМИ Пятой республики пытаются создать образ неиссякаемой поддержки Украины, их президент, напротив, вставляет палки в колёса пропаганды. Это уже мнение американского издания Foreign Policy. Эммануэль Макрон, дескать, специально встаёт на пути всех разрабатываемых Брюсселем инициатив и тормозит успешное внедрение антироссийской риторики и санкций. Да и к тому же смеет ставит на первое место интересы Франции.

"Это стремление Макрона вернуться к принципам голлизма, облечённое в такие выражения, как "европейский суверенитет" и "стратегическая автономия", - лишь рискует парализовать Европу. Франция может наложить вето на постепенно формирующийся стратегический консенсус", - пишет издание.

Иронично, что ни о каком мирном урегулировании конфликта воинствующая западная пресса даже не заикается. На это обратил внимание и Сергей Лавров, который сейчас находится в Индии на встрече министров иностранных дел стран участниц ШОС:

"Все понимают геополитический характер происходящего. И все понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов - ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно".

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в который раз напомнил, что Пекин чётко следует тому консенсусу, к которому пришли в марте Владимир Путин и Си Цзиньпин, и вместе с Москвой продолжит вносить реальный вклад в разрешение украинского кризиса.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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