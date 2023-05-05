В Сербии задержан подозреваемый в убийстве восьми человек

Жители шокированы случившемся

Новость об убийствах в пригородах Белграда всего через два дня после стрельбы в школе потрясла страну. Сербы шокированы и раздавлены. Первый акт очередной трагедии разыгрался в деревне Дубона. Предположительно, 21-летний преступник поссорился со своим ровесником-полицейским. Подозреваемый зашёл домой за оружием, вернулся и убил молодого человека и его младшую сестру.

То, что случилось дальше, местные жители вспоминают как несколько часов непрекращающегося кошмара. Нападавший ездил по округе и открывал беспорядочный огонь по случайным людям. Застрелил компанию, которая устроила пикник, и мужчин, чинивших ворота во дворе. Погибли восемь человек. Более десяти получили ранения. Многие - в критическом состоянии.

МВД квалифицировало случившееся как теракт и объявило операцию "Вихрь". На поиски злоумышленника бросили 600 полицейских. В воздух подняли беспилотники и вертолёты. Нападавшего задержали и сейчас допрашивают. Сегодня в стране начался траур, объявленный из-за стрельбы в школе. Подросток убил из отцовского пистолета девять человек. В храмах идут поминальные службы. Даже мужчины не могут сдержать слёз. Трагедия разделила историю страны на до и после.

В городе нет обычной оживлённости. Люди замкнуты, не разговаривают. Не слышно музыки. Даже пробок нет. Вчера в одной из гимназий Белграда школьница ранила ножом девочку и учительницу. Судить несовершеннолетних до недавнего времени было нельзя. Но сегодня сербский кабмин ужесточил правила и снизил возраст уголовной ответственности до 12 лет.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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