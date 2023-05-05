ФСБ рассекретила архивные документы об эстонских диверсантах

Советская контрразведка задержала диверсантов и захватила их оборудование

Устраивали диверсии, занимались шпионажем и уничтожали собственное население. В годы Великой Отечественной сотрудники разведывательных управлений Германии и Финляндии использовали эстонских радикалов для своих преступных целей.

Архивные документы о тех событиях опубликовало ФСБ. В 1942-м году Третий Рейх пытался нарушить снабжение Красной армии на севере СССР. Для выполнения этой задачи были отобраны члены эстонской националистической организации "Кайт-селийт".

Диверсионные группы перебросили самолётами в Архангельскую область в сентябре 42-го. Шпионы должны были выяснить, насколько хорошо охранялись железнодорожные узлы и уточнить количество аэродромов для последующей высадки десанта.

Уже в ноябре советская контрразведка задержала диверсантов и захватила их оборудование. При помощи радиопередатчика Германии сообщали дезинформацию. Планы противника были нарушены. Примечательно, что на базе радикальной организации "Кайт-селийт" были сформированы так называемые "охранные отряды", которые проводили карательные операции в Эстонии. За время войны радикалы убили свыше семи тысяч мирных жителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"