В Москве стартовала патриотическая акция "Огонь памяти"

Её проводят активисты "Народного фронта"

В пятницу в Москве стартовала масштабная патриотическая акция "Огонь памяти". Её проводят активисты "Народного фронта" традиционно накануне Дня Победы.

У стен Кремля в Александровском саду прошла церемония взятия Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. В ближайшие дни волонтеры движения доставят лампы с пламенем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в десятках регионов страны.

Кроме того, на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях от частиц огня вновь зажгут мемориалы славы, которые долгие годы оставались потушенными. Довезут символ Победы и до наших бойцов, сражающихся на передовой.

"Еще позавчера мы встречали 300 автомобилей, которые пришли на фронт со всей страны, а уже сегодня забираем эту частичку Вечного огня и как раз к празднику, 8, 9, 10, 11-го поедем на линию боевого соприкосновения и отвезем ребятам не только помощь, которая им нужна: транспорт, аптечки, коптеры, многое другое, но и главный символ Победы", - рассказал глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

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