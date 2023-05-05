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В Москве стартовала патриотическая акция "Огонь памяти"

14:54
  • пятница
  • 05 мая 2023

Её проводят активисты "Народного фронта"

В пятницу в Москве стартовала масштабная патриотическая акция "Огонь памяти". Её проводят активисты "Народного фронта" традиционно накануне Дня Победы.

У стен Кремля в Александровском саду прошла церемония взятия Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. В ближайшие дни волонтеры движения доставят лампы с пламенем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в десятках регионов страны.

Кроме того, на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях от частиц огня вновь зажгут мемориалы славы, которые долгие годы оставались потушенными. Довезут символ Победы и до наших бойцов, сражающихся на передовой.

"Еще позавчера мы встречали 300 автомобилей, которые пришли на фронт со всей страны, а уже сегодня забираем эту частичку Вечного огня и как раз к празднику, 8, 9, 10, 11-го поедем на линию боевого соприкосновения и отвезем ребятам не только помощь, которая им нужна: транспорт, аптечки, коптеры, многое другое, но и главный символ Победы", - рассказал глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

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Патриотическая акция "Огонь памят"
Патриотическая акция "Огонь памят"
Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата
Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата
Почетный караул возле Могилы Неизвестного солдата
Почетный караул возле Могилы Неизвестного солдата
Всероссийская акция "Огонь памяти"
Всероссийская акция "Огонь памяти"
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