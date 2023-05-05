Продолжается подготовка к акции "Бессмертный полк" в новом формате

Каждый сможет почтить память героев

Волонтёры Победы по всему миру продолжают проводить памятные мероприятия в преддверии Дня Победы: поздравляют ветеранов, принимают участие в возложениях цветов, высаживают Сады памяти, собирают средства в рамках акции "Красная Гвоздика", украшают окна символами Победы, открывают Стены Памяти, а также проводят масштабные флешмобы. Идет подготовка и к акции "Бессмертный полк". В этом году в привычном формате - в виде массовых шествий - он проводится не будет, тем не менее, каждый сможет почтить память героев.

На главной площади Калуги в вальсе кружатся пары. Так студенты, школьники и волонтеры области решили поздравить ветеранов с приближающимся праздником.

В Нижнем Новгороде "Волонтеры Победы" решили порадовать ветеранов Великой Отечественной яркими весенними красками и высадили под их окнами цветы, которые специально вырастили у себя дома. Первой посмотреть на обновленный палисадник вышла Евгения Николаевна Нечаева, живущая на улице Льва Толстого в Сормовском районе города.

В Орле в эти дни проходит акция "Парад перед окнами ветеранов". Приветствовать участников войны приходят юнармейцы и детские творческие коллективы. Фронтовик Илья Ефремов в составе штурмового авиаполка прошел от Москвы до Берлина. Сегодня он главный зритель необычного концерта.

Не забыты и те, кто приближал Победу, но пал в схватке с врагом. Во Владивостоке перед зданием Военно-исторического музея Тихоокеанского флота участники международной акции "Сад памяти" высадили аллею кедров. Акция стала международной и в этом году пройдет уже в 35 странах.

9 Мая пройдет акция "Бессмертный полк". На этот раз в России массовых шествий не будет, тем не менее, каждый сможет почтить память героев.

"Мы в душе все равно пройдем этим "Бессмертным полком". Потому что нить этой памяти не должна прерваться. В этом наша сила. Вот это мой отец, который прошел всю войну от первого до последнего дня. Это мой муж, которого нет в живых, Василий Семенович Лановой, который всю свою жизнь, все свое творчество посвятил тому, чтобы не была забыта память о героях", - рассказала народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Открываются стены памяти "Бессмертного полка", например, это уже сделали в одной из школ Донецка. В праздничные дни портреты героев будут транслироваться на уличных видеоэкранах, появятся на общественном транспорте. Изображение родственника-участника войны можно напечатать на бейдже и носить на одежде, а можно прикрепить небольшой плакат на своем автомобиле. Только обязательно так, чтобы он не загораживал обзор.

"Одним из героев Великой Отечественной войны в нашей семье был Корнев Михаил Федорович. В 41-м году ему было 18 лет. У него были свои планы, мечты. Но в дом пришел враг, и он стал разведчиком. В картине Павла Чухрая "Водитель для Веры" мой персонаж, Виктор, бережно ухаживал за самым крутым автомобилем того времени ЗиМ. И, конечно же, прокатиться на такой машине Мишка мог только мечтать", - говорит актер Игорь Петренко.

Поделиться своими рассказами о ветеранах можно в соцсетях. Затем в течение года "Бессмертный полк России" разместит их на своих интернет-ресурсах. А еще в эти дни оживают плакаты времен Великой Отечественной. Скачав специальное приложение и отсканировав QR-код, можно увидеть 14 постеров, изготовленных по технологии дополненной реальности. Каждый рассказывает об одном из эпизодов войны.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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