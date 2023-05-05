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В Музее Победы состоялись "Русские чтения"

12:00
  • пятница
  • 05 мая 2023

Прозвучали строки из произведений писателей-фронтовиков

В столичном Музее Победы прошло литературно-патриотическое мероприятие, приуроченное к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - "Русские чтения".

Со сцены звучали строки из произведений отечественных авторов военных лет, писателей-фронтовиков и наших современников: Юрия Яковлева, Константина Симонова и многих других.

Участие в патриотическом мероприятии приняли деятели искусства, известные политики, а также школьники, студенты и волонтёры. Также при поддержке "Народного фронта" был дан официальный старт акции "Книга - фронту!" по сбору литературы для участников специальной военной операции.

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