В Музее Победы состоялись "Русские чтения"

Прозвучали строки из произведений писателей-фронтовиков

В столичном Музее Победы прошло литературно-патриотическое мероприятие, приуроченное к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - "Русские чтения".

Со сцены звучали строки из произведений отечественных авторов военных лет, писателей-фронтовиков и наших современников: Юрия Яковлева, Константина Симонова и многих других.

Участие в патриотическом мероприятии приняли деятели искусства, известные политики, а также школьники, студенты и волонтёры. Также при поддержке "Народного фронта" был дан официальный старт акции "Книга - фронту!" по сбору литературы для участников специальной военной операции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"