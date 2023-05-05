Собянин рассказал о поддержке предприятий сферы научных исследований и разработок

Оборот таких компаний растет

За два месяца столичные предприятия сферы научных исследований и разработок увеличили свой оборот почти на треть. Во многом благодаря поддержке города. Об этом рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Компании получают субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования. Кроме того, существует программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, а также гранты на оформление патентов и тестирование инновационной продукции.

Например, компания "Центр ВОСПИ", занимающаяся волоконной оптикой, благодаря субсидии обновила оборудование. А производитель микроавтомобилей для картинга "МИКС Карт" приобрёл станок, который быстрее и качественнее делает детали.

Как отметил мэр, развитие научных исследований и разработок - одно из важных направлений для импортозамещения. Такие предприятия растут опережающими темпами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"