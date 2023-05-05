Нефтебазу на Кубани вновь атаковал беспилотник

Это вторая атака за сутки

Беспилотник атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Это уже вторая атака за сутки.

В этот раз дрон врезался в одну из установок, после чего начался пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг на нефтебазе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Причиной стала атака беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"