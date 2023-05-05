ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нефтебазу на Кубани вновь атаковал беспилотник

09:31
  • пятница
  • 05 мая 2023

Это вторая атака за сутки

Беспилотник атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Это уже вторая атака за сутки.

В этот раз дрон врезался в одну из установок, после чего начался пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг на нефтебазе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Причиной стала атака беспилотников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ильский нефтеперерабатывающий завод
Ильский нефтеперерабатывающий завод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.