Орбан: поражение России возможно только в сказке

Москва никогда не смирится с проигрышем

Ситуация, при которой Россию победят, возможна только в сказке.

Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя атаку беспилотников над Кремлем. По его словам, Москва никогда не смирится с военным поражением, а народ не будет молча смотреть, как уничтожают политическую систему.

"У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу <…> верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности нет", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Орбан признал, что трудно победить современное западное вооружение и неограниченное финансирование, однако на стороне России широкие "традиции оружейного производства", а также крупнейший в мире ядерный арсенал.

Ранее Орбан заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не допустил бы военный конфликт на Украине.

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