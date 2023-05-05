ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России с коронавирусом госпитализировали 773 человека

11:38
  • пятница
  • 05 мая 2023

Скончались 32 пациента

За сутки в России госпитализировано 773 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4215 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6667 человек, скончались 32 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 577 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 71. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 308 человек, в Московской области – 92.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22870557 случаев заболевания, зарегистрировано 398463 летальных исхода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.