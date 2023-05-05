В России с коронавирусом госпитализировали 773 человека

Скончались 32 пациента

За сутки в России госпитализировано 773 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4215 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6667 человек, скончались 32 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 577 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 71. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 308 человек, в Московской области – 92.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22870557 случаев заболевания, зарегистрировано 398463 летальных исхода.

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