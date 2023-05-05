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ЧВК "Вагнер" покинет Артемовск 10 мая

11:26
  • пятница
  • 05 мая 2023

Позиции будут переданы Минобороны

Бойцы ЧВК "Вагнер" покинут Артемовск (украинское название - Бахмут) 10 мая.

Об этом в пятницу, 5 мая, заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Решение принято из-за снарядного голода. Занятые позиции будут переданы подразделениям Минобороны России.

"10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны", - сообщили в пресс-службе Пригожина.

Пригожин отметил, что из 45 квадратных километров города осталось освободить 2,5 километра.

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