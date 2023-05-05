Кремль отреагировал на заявление Пригожина о выходе из Артемовска

Песков оставил его без комментария

В Кремле видели заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о выводе бойцов из Артемовска (украинское название - Бахмут).

"Я не могу его комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции" - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Ранее в пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы покинут Артемовск на следующий день после 9 мая. Причина – нехватка снарядов. Вагнеровцев выведут в тыловые лагеря. Занятые позиции будут переданы подразделениям Минобороны России.

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