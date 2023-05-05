Крупный пожар произошел в районе Царицыно в Москве

Ведется следствие

Несколько часов столичные пожарные тушили крупное возгорание в районе Царицыно. На Ереванской улице загорелось здание. Где, в частности, расположены магазин, автомойка и хостел.

ЧП произошло накануне поздно вечером. Огонь быстро охватил площадь в 300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Всех оперативно удалось эвакуировать.

Из-за работы пожарных расчетов движение по Ереванской улице на некоторое время пришлось перекрыть. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняется. Расследование контролирует прокуратура.

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