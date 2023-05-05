ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крупный пожар произошел в районе Царицыно в Москве

15:01
  • пятница
  • 05 мая 2023

Ведется следствие

Несколько часов столичные пожарные тушили крупное возгорание в районе Царицыно. На Ереванской улице загорелось здание. Где, в частности, расположены магазин, автомойка и хостел.

ЧП произошло накануне поздно вечером. Огонь быстро охватил площадь в 300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Всех оперативно удалось эвакуировать.

Из-за работы пожарных расчетов движение по Ереванской улице на некоторое время пришлось перекрыть. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняется. Расследование контролирует прокуратура.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.