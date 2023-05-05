На ВДНХ начали реставрировать павильон "Советская печать"

Здание - с деревянными скульптурами

На ВДНХ началась реставрация павильона "Советская печать". Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Речь идёт про единственное на выставке здание с деревянными скульптурами. Там будет создано универсальное выставочное пространство. Реставраторы займутся кровлей и фасадами. Особое внимание будет уделено деревянному декору, его отреставрируют по отдельно разработанной методике.

Воссоздадут лепнину, дверную фурнитуру, полы из метлахской плитки. Это будет первая реставрация здания с момента постройки в середине 50-х годов.

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