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На ВДНХ начали реставрировать павильон "Советская печать"

13:14
  • пятница
  • 05 мая 2023

Здание - с деревянными скульптурами

На ВДНХ началась реставрация павильона "Советская печать". Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Речь идёт про единственное на выставке здание с деревянными скульптурами. Там будет создано универсальное выставочное пространство. Реставраторы займутся кровлей и фасадами. Особое внимание будет уделено деревянному декору, его отреставрируют по отдельно разработанной методике.

Воссоздадут лепнину, дверную фурнитуру, полы из метлахской плитки. Это будет первая реставрация здания с момента постройки в середине 50-х годов.

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Реставрация павильона "Советская печать" на ВДНХ
Реставрация павильона "Советская печать" на ВДНХ
Реставрация павильона "Советская печать" на ВДНХ
Реставрация павильона "Советская печать" на ВДНХ
Реставраторы
Реставраторы
Реставрация павильона "Советская печать" на ВДНХ
Реставрация павильона "Советская печать" на ВДНХ
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