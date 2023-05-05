Число аварий на МКАД существенно снизилось

Автомобили ЦОДД в круглосуточном режиме патрулируют кольцевую дорогу

С начала года количество аварий на МКАД сократилось на 30 процентов. Особое вниманием к ситуациям, когда может произойти повторное ДТП. Зачастую это случается в течение нескольких минут. Какой эксперимент проводят дорожники и как водители могут получить видео момента аварии с камер наблюдения?

Машины ЦОДД в круглосуточном режиме патрулируют МКАД. В работе 10 экипажей. Внимательно следят за ситуацией на дороге и помогают при необходимости водителям.

Ситуации бывают разные, поэтому в патрульном автомобиле есть не только аварийные знаки, но и трос на случай эвакуации. И домкрат - если проблема с колесом. Но, главное, сотрудники ЦОДД предлагают водителям, которые попали в ДТП, как можно быстрее переместиться на обочину. Это позволит избежать повторных наездов на автомобили. Тем более, что в столице проводят эксперимент. Видеозапись аварии можно получить позже в Центре организации дорожного движения.

"ЦОДД и страховые компании при участии Российского союза автостраховщиков подписали соглашение о возможности по ОСАГО запрашивать видео ДТП с камер на МКАД. Уже присоединились компании, выдающие 90 процентов страховых полюсов московского региона. Мы представляем видео аварии с камер на МКАД", - рассказал Кирилл Леденков, начальник отдела по работе в очагах аварийности ГКУ ЦОДД.

В прошлом году на МКАД установили 770 камер видеоаналитики с высоким разрешением. Они покрывают 100 процентов трассы. Говорят - слепых зон нет. Возможны только погодные нюансы или ситуации, когда момент аварии закрывают другие автомобили. Обратиться за видео нужно не позднее 5 дней с момента аварии. Это может сделать страховая компания или сам водитель.

"Для страховых компаний здесь основной ощутимый плюс - это то, что в случае, если события оформлены не на месте происшествия, и соответственно страховая компания не видит картину самого происшествия, она может ее получить с помощью видеозаписи", - отметила Екатерина Гринёва, начальник управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков.

Такая возможность особенно актуальна при составлении европротокола. Экспериментом уже пользуются страховые компании. Водители же к такой возможности пока привыкают.

Главная цель эксперимента - борьба с остановками на МКАД из-за мелких аварий. В ЦОДД озвучили и другую статистику. С начала года количество аварий на МКАД сократилось на 30 процентов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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