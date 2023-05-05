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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зябликове построят за счет инвестора

12:35
  • пятница
  • 05 мая 2023

Это будет современный многофункциональный комплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на юге Москвы. Участок площадью 0,3 гектара будет реализован инвестором. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Объект расположится на Воронежской улице в районе Зябликово. Проект изменений в правила землепользования и застройки для этого участка ранее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

На этом участке предлагаем построить четырехэтажное здание высотой 15 метров. Это будет современный многофункциональный комплекс, оснащенный тренажерами и бассейном. Его строительство нацелено на повышение физической активности местных жителей, популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи, отметила Княжевская.

Кроме того, объект позволит создать дополнительные рабочие места и положительно скажется на рентабельность района.

Инвестор, ответственный за реализацию проекта, определится в ходе торгов.

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