В "Москва-Сити" прошли пожарно-тактические учения

Участие приняли сотни человек

Возгорание в "Москва-Сити". Люди отрезаны от путей эвакуации. Часть этажей разрушены. Среди жильцов есть раненые.

По такому жёсткому сценарию сегодня проходили пожарно-тактические учения всех оперативных служб города. В них участвовало более 350 человек.

Предстояло быстро потушить огонь. Эвакуировать сотни людей. Найти и оказать помощь пострадавшим. Причем, проверяли не только профессионалов, но и технику. В том числе новейшую.

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