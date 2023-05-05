Женщина-машинист стала управлять пассажирским поездом "Минск-Москва"

Она мечтала об этой профессии с детства

Все замерли в тревожном ожидании - к платформе прибывает первый пассажирский поезд международного сообщения, которым управляет девушка. Поезд "Минск-Москва" под управлением Натальи пришёл вовремя. Встречают старшие коллеги поздравлениями и подарками.

В поезда влюбилась ещё ребёнком - нравилось за ними наблюдать. В России женщины получили возможность учиться на машинистов совсем недавно, и Наташа сразу же воспользовалась возможностью.

"Я к этой профессии шла довольно долго, лет 10. Получается, что с 6 класса, ещё в школе. Влюбилась в электровозы всеми фибрами души, и каждый день была в полной уверенности, что это будет та самая профессия, с которой я свяжу свою жизнь", - рассказала Наталья.

После школы сразу в МИИТ, потом - в Московский учебный центр. И вот мечта сбылась. "Интересно изучать со всех сторон абсолютно: и с технической, и с творческой. Люблю всей душой. Профессия под силу не каждому пацану. И девушке далеко не каждой. Поэтому, я считаю, что это такая профессия, которой человек должен быть предан", - говорит Наталья.

Первая международная поездка Натальи прошла хорошо. На перроне её ждали мама и муж. Он, кстати, тоже машинист.

- Она не просто так машинист, она действительно знает свою профессию: изучает все инструкции, очень грамотно ко всему относится. Нет уже таких профессий, где девушки не смогут себя реализовать.

- Как же шутки про женщин за рулём?

- Ну и что. Сейчас каждая вторая женщина за рулём.

Поэтому переживать из-за женщины в кабине электропоезда не стоит, ведь человек, уверенный в правильном выборе профессии, думает, прежде всего, о пассажирах.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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