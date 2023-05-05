Сервис "Вывоз ненужных вещей" расширил список вещей для утилизации

Доступно 30 категорий

Ещё больше возможностей! Городской сервис "Вывоз ненужных вещей" расширил список предметов для утилизации. Теперь заявку можно сделать на макулатуру, деревянные двери и пианино.

Всего доступно 30 категорий. В основном, москвичи просят забрать отслужившие свой век стиральные машины, холодильники и газовые плиты. Все эти вещи вывозят бесплатно.

Но есть и платная категория. Там стоимость услуги зависит от конкретного предмета. Его веса, размера и способа утилизации. Заявку можно подать в любой момент на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

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