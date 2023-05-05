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Сервис "Вывоз ненужных вещей" расширил список вещей для утилизации

15:24
  • пятница
  • 05 мая 2023

Доступно 30 категорий

Ещё больше возможностей! Городской сервис "Вывоз ненужных вещей" расширил список предметов для утилизации. Теперь заявку можно сделать на макулатуру, деревянные двери и пианино.

Всего доступно 30 категорий. В основном, москвичи просят забрать отслужившие свой век стиральные машины, холодильники и газовые плиты. Все эти вещи вывозят бесплатно.

Но есть и платная категория. Там стоимость услуги зависит от конкретного предмета. Его веса, размера и способа утилизации. Заявку можно подать в любой момент на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

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Сервис "Вывоз ненужных вещей"
Сервис "Вывоз ненужных вещей"
Сервис "Вывоз ненужных вещей"
Сервис "Вывоз ненужных вещей"
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