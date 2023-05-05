Деревья "лечат" искусством в Москве в рамках акции "ПаркАрт"

Так деревья спасают от вредителей
Вылечить искусством! В московских парках рисуют на деревьях. И это не вандализм. Так от гибели спасают растения в рамках акции "ПаркАрт".
Волонтёры рисуют только на тех участках ствола, где нет коры. Но сначала такой "холст" обрабатывают специальным составом. Чтобы убрать лишнюю влагу и не дать вредителям ни одного шанса.
Затем наносят грунт. И только потом художники могут наконец дать волю творческой энергии. Акриловыми красками и нежными кистями они создают жизнерадостные картины, которые становятся красивым лечебным пластырем для деревьев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"