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Деревья "лечат" искусством в Москве в рамках акции "ПаркАрт"

15:23
  • пятница
  • 05 мая 2023

Так деревья спасают от вредителей

Вылечить искусством! В московских парках рисуют на деревьях. И это не вандализм. Так от гибели спасают растения в рамках акции "ПаркАрт".

Волонтёры рисуют только на тех участках ствола, где нет коры. Но сначала такой "холст" обрабатывают специальным составом. Чтобы убрать лишнюю влагу и не дать вредителям ни одного шанса.

Затем наносят грунт. И только потом художники могут наконец дать волю творческой энергии. Акриловыми красками и нежными кистями они создают жизнерадостные картины, которые становятся красивым лечебным пластырем для деревьев.

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Рисунок на дереве
Рисунок на дереве
Рисунок на дереве
Рисунок на дереве
Рисунок на дереве
Рисунок на дереве
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