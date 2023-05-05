В "Современнике" покажут "Мещан" по пьесе Горького

Режиссёр постановки - Павел Сафонов

В "Современнике" готовятся к премьере. Там идут последние репетиции спектакля "Мещане" по пьесе Максима Горького. Сценическая история у драмы внушительная. Но каждая постановка по-прежнему оказывается интригующей и актуальной.

Режиссёр новой версии Павел Сафонов попытался найти особый нерв в классическом тексте. И довести, казалось бы, известные сюжетные линии до максимального противоречия. При этом через любовь вдохнуть в социальную драму поэзию. И подняться на уровень высокой трагедии.

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