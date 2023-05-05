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Москвичам напомнили об активности клещей в мае-июне

15:51
  • пятница
  • 05 мая 2023

Важно подумать о собственной безопасности

На Одинцовской ветеринарной станции принимают очередного пациента. Клеща сейчас правильно извлекут и отправят на исследование в лабораторию. После прогулки по лесу и у собаки по кличке Лютая обнаружили такой неприятный сюрприз. А спустя пару дней стало заметно - чувствует она себя неважно.
Что делать при укусе клеща

"Мы осматриваем животное на предмет наличия иксодовых клещей, параллельно начинаем клинический осмотр, термометрию, осмотр цвета слизистых. Температура 39,5, поэтому есть основания подозревать, что животное инфицировано пироплазмозом", - отметила ветеринарный врач Мария Медведева.

Тревожные симптомы при этом диагнозе - повышенная температура, слабость. Собака начинает отказываться от еды. Если вовремя не обратиться к ветеринарам, бывают и летальные исходы.

Пироплазмоз - болезнь сезонная, заболеть могут собаки всех пород. И таких случаев в этом году уже очень много. "Сейчас уже иксодовые клещи встречаются повсеместно, то есть необязательно это высокая трава, кусты, хвойный лес, можно спокойно обнаружить клеща на собаке, гуляя с ней по городскому парку. Даже были случаи инфицирования собак пироплазмозом, которым просто клали в будку сено или солому", - пояснила Мария Медведева.

Пиковая активность клещей приходится на май-июнь. И о собственной безопасности, отправляясь на природу, москвичам тоже стоит подумать. Среди опасных заболеваний, которые переносят клещи - энцефалит, бореллиоз, геморрагическая лихорадка.

В лабораториях столичного Центра гигиены и эпидемиологии уже исследованы более 1300 клещей. Заражения вирусом клещевого энцефалита не обнаружено. Но Москва к нему и не эндемична. Случаи, если и фиксируются, то как правило у тех, кто выезжал за пределы города. А вот 106 клещей оказались инфицированы бореллиозом. Среди мер профилактики - ежегодная обработка лесопарковых зон.

"На сегодняшний момент обработано 250 гектаров парков и лесопарковых зон города Москвы", - сообщила Валерия Климина, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве.

А вот так сейчас обрабатывают парки в Московской области - в Мытищах. Посетителей, конечно, об этом предупреждают заранее.

"Современный безвредный препарат, но все равно соблюдаем меры предосторожности, ограничили доступ в наши парки. Безопасное нахождение возможно через три часа в парках, но вообще закрываем на день", - отметил Александр Насивец, заместитель директора МБУК "Единая дирекция парков" городского округа Мытищи.

Для того, чтобы защититься от клещей, отправляясь в лес, как минимум стоит использовать отпугивающие репелленты, постоянно осматривать одежду. Она, кстати, должна быть светлых тонов! Если же предстоит путешествие в места неблагополучные по клещевому энцефалиту, а все они перечислены на сайте Роспотребнадзора, лучше заранее сделать прививку. Тем более, что вакцинацию в московских поликлиниках каждый год проводят бесплатно.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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