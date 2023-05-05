Москвичам напомнили об активности клещей в мае-июне

Важно подумать о собственной безопасности

На Одинцовской ветеринарной станции принимают очередного пациента. Клеща сейчас правильно извлекут и отправят на исследование в лабораторию. После прогулки по лесу и у собаки по кличке Лютая обнаружили такой неприятный сюрприз. А спустя пару дней стало заметно - чувствует она себя неважно.

"Мы осматриваем животное на предмет наличия иксодовых клещей, параллельно начинаем клинический осмотр, термометрию, осмотр цвета слизистых. Температура 39,5, поэтому есть основания подозревать, что животное инфицировано пироплазмозом", - отметила ветеринарный врач Мария Медведева.

Тревожные симптомы при этом диагнозе - повышенная температура, слабость. Собака начинает отказываться от еды. Если вовремя не обратиться к ветеринарам, бывают и летальные исходы.

Пироплазмоз - болезнь сезонная, заболеть могут собаки всех пород. И таких случаев в этом году уже очень много. "Сейчас уже иксодовые клещи встречаются повсеместно, то есть необязательно это высокая трава, кусты, хвойный лес, можно спокойно обнаружить клеща на собаке, гуляя с ней по городскому парку. Даже были случаи инфицирования собак пироплазмозом, которым просто клали в будку сено или солому", - пояснила Мария Медведева.

Пиковая активность клещей приходится на май-июнь. И о собственной безопасности, отправляясь на природу, москвичам тоже стоит подумать. Среди опасных заболеваний, которые переносят клещи - энцефалит, бореллиоз, геморрагическая лихорадка.

В лабораториях столичного Центра гигиены и эпидемиологии уже исследованы более 1300 клещей. Заражения вирусом клещевого энцефалита не обнаружено. Но Москва к нему и не эндемична. Случаи, если и фиксируются, то как правило у тех, кто выезжал за пределы города. А вот 106 клещей оказались инфицированы бореллиозом. Среди мер профилактики - ежегодная обработка лесопарковых зон.

"На сегодняшний момент обработано 250 гектаров парков и лесопарковых зон города Москвы", - сообщила Валерия Климина, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве.

А вот так сейчас обрабатывают парки в Московской области - в Мытищах. Посетителей, конечно, об этом предупреждают заранее.

"Современный безвредный препарат, но все равно соблюдаем меры предосторожности, ограничили доступ в наши парки. Безопасное нахождение возможно через три часа в парках, но вообще закрываем на день", - отметил Александр Насивец, заместитель директора МБУК "Единая дирекция парков" городского округа Мытищи.

Для того, чтобы защититься от клещей, отправляясь в лес, как минимум стоит использовать отпугивающие репелленты, постоянно осматривать одежду. Она, кстати, должна быть светлых тонов! Если же предстоит путешествие в места неблагополучные по клещевому энцефалиту, а все они перечислены на сайте Роспотребнадзора, лучше заранее сделать прививку. Тем более, что вакцинацию в московских поликлиниках каждый год проводят бесплатно.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"