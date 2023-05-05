В московских парках расцвели цветы, несмотря на похолодание

Их высадили ещё в прошлом году

Москва расцвела! Несмотря на прохладу, которая пришла на смену тёплым дням. Яркие ковры постелил май в парках, скверах и улицах столицы.

Миллионы тюльпанов, гиацинты и нарциссы украсили город. Их высадили ещё в минувшем году - под зиму. Трудно было поверить, что из невзрачных луковиц появится такое чудо. Свои нотки в чарующий букет ароматов добавляют цветущая черёмуха и вишня. А еще распускается сирень. И продолжает свое цветение сакура.

Выдержат ли цветы вторжение холодного арктического воздуха, который надвигается на Москву, узнаем очень скоро.

А уже сегодня утром в Подмосковье выпал снег. Правда, белые хлопья, которые успели приземлиться, быстро растаяли. Серьёзные заморозки обещают в столичном регионе уже в эту ночь - до минус 6. Впрочем, ненастье надолго не задержится.

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