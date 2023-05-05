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Власти Бали ограничат массовый туризм из-за россиян

12:36
  • пятница
  • 05 мая 2023

Отдыхающие не умеют себя нормально вести

Власти Бали планируют ввести квоты на количество туристов, въезжающих на этот индонезийский остров.

Об этом заявил губернатор Ваян Костер. Система квоты предполагает, что иностранцы будут регистрироваться за год до визита на Бали, а после ждать своей очереди.

Необходимость этой меры обусловлено поведением иностранных туристов, в основном из России. По словам Костера, они "хулиганят и творят безобразия".

"Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим количество туристов, внедрив систему квот", - передает слова губернатора портал Detik.

Костер отметил, что с начала 2023 года из Индонезии депортировало 101 иностранца, 27 из них – это русские.

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