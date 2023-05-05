Сильное землетрясение произошло в Японии

Эпицентр находился на глубине около 12 километров

Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в центральной части Японии. Вслед за первым ударом последовал повторный, чуть меньшей силы.

Как сообщается, эпицентр находился в префектуре Исикава на глубине около 12 километров. Угроза цунами при этом не объявлялась. На данный момент известно как минимум об одном погибшем. Еще по меньшей мере два человека госпитализированы.

Кроме того, несколько граждан оказались под завалами рухнувших зданий в одном из поселков. На месте ЧП сейчас работают спасатели. Сейсмологи предупреждают о высокой вероятности новых афтершоков в ближайшее время.

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