Мера распространяется на 8-9 мая

Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая

Символику двух стран нельзя будет демонстрировать у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. Исключение составляют дипломаты и ветераны Второй мировой войны.

Крое того, у трех мемориалов будут запрещены маршевые и военные песни, а также призывы, которые могут быть расценены как одобрение СВО.

"Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой", - сообщили в правоохранительных органах (цитата по ТАСС).

Аналогичный запрет на использование флагов действовал и в прошлом году, что очень не понравилось Киеву.

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