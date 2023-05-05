ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Берлине на два дня запретили флаги России и Украины

13:03
  • пятница
  • 05 мая 2023

Мера распространяется на 8-9 мая

Полиция Берлина запретила использование флагов России и Украины 8 и 9 мая

Символику двух стран нельзя будет демонстрировать у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. Исключение составляют дипломаты и ветераны Второй мировой войны.

Крое того, у трех мемориалов будут запрещены маршевые и военные песни, а также призывы, которые могут быть расценены как одобрение СВО.

"Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой", - сообщили в правоохранительных органах (цитата по ТАСС).

Аналогичный запрет на использование флагов действовал и в прошлом году, что очень не понравилось Киеву.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Митинг украинцев в Германии
Митинг украинцев в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.