Медведь забрел на территорию рыбозавода на Камчатке

Работники предприятия удивились

Уникальные кадры с Камчатки. Бурый медведь в поисках еды забрёл на территорию Малкинского рыбоводного завода в Елизовском районе.

Сначала косолапого пытались прогнать собаки. Они залились громким лаем, однако близко подходить к хищнику не решались. Медведь неспешно обошёл территорию и немного освоился, а затем, осмелев, заглянул в окно местной кухни. Чем немало удивил и позабавил работников предприятия.

Убедившись, что раздобыть съестное не удастся, животное развернулось и неспешно пошло восвояси. Почти не обращая внимание на собак.

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