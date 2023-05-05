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Медведь забрел на территорию рыбозавода на Камчатке

14:54
  • пятница
  • 05 мая 2023

Работники предприятия удивились

Уникальные кадры с Камчатки. Бурый медведь в поисках еды забрёл на территорию Малкинского рыбоводного завода в Елизовском районе.

Сначала косолапого пытались прогнать собаки. Они залились громким лаем, однако близко подходить к хищнику не решались. Медведь неспешно обошёл территорию и немного освоился, а затем, осмелев, заглянул в окно местной кухни. Чем немало удивил и позабавил работников предприятия.

Убедившись, что раздобыть съестное не удастся, животное развернулось и неспешно пошло восвояси. Почти не обращая внимание на собак.

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