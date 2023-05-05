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Путин пригласил еще одного лидера на празднование Дня Победы

13:47
  • пятница
  • 05 мая 2023

Ранее приглашение принял президент Киргизии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Российский лидер пригласил своего таджикского коллегу посетить Москву для участия в праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путин и Рахмон обсудили также актуальные вопросы двусторонних отношений, а также обстановку на таджикско-афганской границе.

"В ходе беседы президенты отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений стратегического партнерства по всем направлениям взаимодействия", - сообщила пресс-служба президента Таджикистана (цитата по ТАСС).

Ранее Песков заявил, что специальных приглашений на Парад Победы в этом году никому не рассылали. Исключение составит президент Киргизии Садыр Жапаров, который накануне Дня Победы приедет в Москву с рабочим визитом и останется на парад.

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