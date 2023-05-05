Путин пригласил еще одного лидера на празднование Дня Победы

Ранее приглашение принял президент Киргизии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Российский лидер пригласил своего таджикского коллегу посетить Москву для участия в праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Путин и Рахмон обсудили также актуальные вопросы двусторонних отношений, а также обстановку на таджикско-афганской границе.
"В ходе беседы президенты отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений стратегического партнерства по всем направлениям взаимодействия", - сообщила пресс-служба президента Таджикистана (цитата по ТАСС).
Ранее Песков заявил, что специальных приглашений на Парад Победы в этом году никому не рассылали. Исключение составит президент Киргизии Садыр Жапаров, который накануне Дня Победы приедет в Москву с рабочим визитом и останется на парад.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"