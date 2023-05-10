Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Нужно настроиться на деловой лад

Овны

На работе сегодня - приятные события, а если вам придется выступать - успех у аудитории обеспечен. Только не бросайтесь сразу намекать начальству на повышение, пока еще рано.

Тельцы

Вам захочется поучиться чему-нибудь новому, и вы можете решиться на новый обучающий курс. А еще вас ждут интересные знакомства с людьми, живущими в других странах.

Близнецы

Вас будут привлекать закрытые мероприятия, отдых в одиночестве или вдвоем с любимым человеком. Значительные покупки и инвестиции лучше не афишировать.

Раки

Вы сегодня привлекательны для противоположного пола и способны разбивать сердца. Одиноким звезды советуют знакомиться, а семейным – уделять время партнерам.

Львы

Представители знака, взявшие на сегодня выходной, проиграют тем, кто отправится на работу. Это продуктивный день, когда можно успеть переделать массу дел и заработать хорошие деньги.

Девы

Вы работоспособны, воодушевлены и готовы воплощать свои планы в жизнь. Это светила в земных знаках дают вам ощутимую энергетическую поддержку - пользуйтесь ею!

Весы

День просто создан для семейных мероприятий или совместных путешествий, походов в гости к родственникам. А можно просто побыть дома и насладиться тишиной.

Скорпионы

Отличный день для нетворкинга: можно публиковать посты-знакомства, заводить новые связи. Независимо от пола, вы будете легко сближаться с женщинами.

Стрельцы

Деньги сегодня играют важную роль. Вы, как минимум, будете думать о них. Они также будут легко приходить и уходить. И то, и другое - с удовольствием.

Козероги

Луна в вашем знаке настраивает на деловой лад: даже отдыхать вы будете с пользой. Например, родители смогут найти подход и сблизиться со своими детьми.

Водолеи

Вы сегодня в образе интроверта и никак не хотите общаться. Это нормально - побудьте наедине с собой, займитесь тем, что помогает вам восполнять запасы энергии.

Рыбы

В вашем круге общения появятся новые лица - яркие и харизматичные люди. При желании вы сможете наладить с ними контакт и подружиться.

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