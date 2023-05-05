Акция "Улицы Героев" пройдет в Москве с 6 по 8 мая

Всего планируется раздать более 50 тысяч писем-треугольников

В Москве с 6 по 8 мая пройдет акция "Улицы Героев". Об этом сообщает пресс-служба городского комитета общественных связей и молодежной политики.

"Волонтеры и активисты молодежного сообщества "STOлица" будут раздавать жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города. На этих улицах и состоится сама акция. В стилизованных письмах-треугольниках можно будет прочитать информацию о героях Великой Отечественной войны, их подвигах и истории улиц, названных в их честь", - говорится в сообщении.

Так жители города смогут узнать о подвиге маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и блестяще проведенной им операции "Багратион". Всего планируется раздать более 50 тысяч писем-треугольников.

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