ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Акция "Улицы Героев" пройдет в Москве с 6 по 8 мая

13:53
  • пятница
  • 05 мая 2023

Всего планируется раздать более 50 тысяч писем-треугольников

В Москве с 6 по 8 мая пройдет акция "Улицы Героев". Об этом сообщает пресс-служба городского комитета общественных связей и молодежной политики.

"Волонтеры и активисты молодежного сообщества "STOлица" будут раздавать жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города. На этих улицах и состоится сама акция. В стилизованных письмах-треугольниках можно будет прочитать информацию о героях Великой Отечественной войны, их подвигах и истории улиц, названных в их честь", - говорится в сообщении.

Так жители города смогут узнать о подвиге маршала Советского Союза Константина Рокоссовского и блестяще проведенной им операции "Багратион". Всего планируется раздать более 50 тысяч писем-треугольников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Волонтеры Победы
Волонтеры Победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.