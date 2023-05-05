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ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины против руководителя ЗАЭС

14:12
  • пятница
  • 05 мая 2023

При обыске было изъято взрывное устройство и автоматическое стрелковое оружие

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт агентов украинских спецслужб в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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Как уточняется в сообщении, подготовку теракта координировали сотрудники ГУР МО Украины. Делалось это, в частности, через находящуюся в Финляндии посредницу.

При обыске было изъято взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Кроме того, члены диверсионно-террористической группы собирали сведения о местоположении личного состава Вооруженных сил и правоохранительных органов России, российских военных объектов.

В отношении двух задержанных граждан Украины 1984 и 1979 годов рождения возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Подозреваемые взяты под стражу.

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Изъятое оружие
Изъятое оружие
Изъятое взрывное устройство
Изъятое взрывное устройство
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