ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины против руководителя ЗАЭС

При обыске было изъято взрывное устройство и автоматическое стрелковое оружие

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт агентов украинских спецслужб в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как уточняется в сообщении, подготовку теракта координировали сотрудники ГУР МО Украины. Делалось это, в частности, через находящуюся в Финляндии посредницу.

При обыске было изъято взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Кроме того, члены диверсионно-террористической группы собирали сведения о местоположении личного состава Вооруженных сил и правоохранительных органов России, российских военных объектов.

В отношении двух задержанных граждан Украины 1984 и 1979 годов рождения возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Подозреваемые взяты под стражу.

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