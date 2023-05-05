Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на службу по контракту

Там она пообщалась с волонтерами и контрактниками

Российская актриса театра и кино Анна Михайловская посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова.

Там актрисе провели экскурсию. Также Михайловская встретилась с волонтерами и контрактниками.

"Я даже поела кашу и выпила чай. Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки и я восхищена людьми, которые отправляются служить, и теми людьми, кто здесь работает, а также волонтерами", - отметила актриса.

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