Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

С опережением графика

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто с опережением графика.

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале. Специалисты заменили два пролетных строения, для которых было поставлено 524 тонн металлоконструкций.

"Сегодня открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект", - заявил он.

Хуснуллин добавил, что возобновление движения произошло символично в преддверии Дня Победы.

В марте Хуснуллин говорил, что движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста будет запущено к началу лета, но не исключил, что что это удастся сделать раньше. Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу запустить железнодорожную часть до 1 июля.

В результате теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, устроенного украинскими спецслужбами, произошло обрушение двух пролётов правой ветки автодорожной части. Строители оперативно приступили к восстановлению.

Уже на следующий день после взрыва запустили автомобильное движение по левой, уцелевшей ветке моста. Демонтаж повреждённых элементов завершили за три недели. 23 февраля 2023 года полностью восстановлено движение на автомобильной части моста.

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