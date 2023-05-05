Собянин рассказал о программе ЦППК ко Дню Победы

В полдень машинисты подадут звуковой сигнал в рамках акции "Гудок Победы"

Праздничную программу ко Дню Победы в столице подготовили для пассажиров пригородных поездов. Их ждут виртуальная фотовыставка, письма красноармейцев и "Гудок Победы". Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, 9 мая на станциях "Окружная" и "Печатники" можно увидеть виртуальную 3D-галерею. Где будут представлены снимки советских фотографов из уникальной коллекции "Великие испытания - Великая Победа". Многие из них никогда не публиковались.

При покупке билета на вокзалах столицы в этот день будут вручать памятные открытки. На них изображены фрагменты писем красноармейцев. А ровно в полдень машинисты подадут звуковой сигнал в рамках Всероссийской акции "Гудок Победы". Так они поздравят всех с праздником.

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