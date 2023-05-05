Клинтон заявил, что предвидел конфликт на Украине с 2011 года

Столкновение было "лишь вопросом времени", отметил политик

Неизбежность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной была очевидна еще в 2011 году. Такое заявление сделал в пятницу, 5 мая, 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон.

Американский политик отметил, что сделал для себя такой вывод после разговора в 2011 году на экономическом форуме в Давосе с Владимиром Путиным, в тот период возглавлявшим российский кабмин.

По словам Клинтона, тогда Путин "сказал мне, что не согласен с договором, который я заключил с Борисом Ельциным". Речь идет о Будапештском меморандуме 1994 года о предоставлении Украине гарантий безопасности в обмен на передачу Москве находившегося на украинской территории советского ядерного оружия. Путин, как утверждает Билл Клинтон, рассказал ему, что не считает себя "связанным этим договором".

После этого Клинтон "знал, что это всего лишь вопрос времени", подразумевая украинский конфликт, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что в 2000 году во время визита президента США Билла Клинтона спросил его, как Соединенные Штаты отнесутся к тому, чтобы принять Россию в НАТО. По словам Путина, его американский коллега отреагировал сдержанно, а "реальные действия показали реальное отношение".

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон признал, что до начала российской спецоперации Североатлантический альянс "посылал противоречивые сигналы" относительно возможного принятия Украины в свои ряды. Это усугубило напряженность в отношениях между военным блоком и Россией.

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