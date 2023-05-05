"Ростех" производит около 80% техники и вооружения для нужд СВО

Это боевые самолеты и вертолеты, артиллерия и бронетехника, беспилотники, огнеметные системы и стрелковое оружие

"Ростех" сегодня производит около 80 процентов техники и вооружения для нужд СВО. Об этом Михаилу Мишустину рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Это боевые самолеты и вертолеты, артиллерия и бронетехника, беспилотники, огнеметные системы и стрелковое оружие. В связи с увеличением производства многие предприятия "Ростеха" перешли на работу в три-четыре смены.

В следующем году начнется серийный выпуск самолетов Sukhoi Superjet New. Все основные компоненты у него - отечественные. Ежегодно корпорация будет производить 20 таких лайнеров. А с 2025-го - по 10 узкофюзеляжных Ту-214. Мишустин отметил, что средства на это можно выделить из Фонда национального благосостояния.

Еще одна новинка - вертолет Ми-171А3. Машина может преодолевать расстояния свыше тысячи километров и приземляться на воду.

"Все, что необходимо, будем помогать делать. Президентом была поставлена задача, связанная с укреплением нашего технологического и экономического суверенитета. И конечно, без современного, основанного на отечественных технологиях производства этого не получится. И здесь "Ростех" является одной из ключевых компаний, которая на этом треке активно работает. Хочу пожелать успехов и удачи коллективу", - сказал премьер.

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